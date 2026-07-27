Песков предупредил о скрытых рисках использования зарубежных технологий

Использование зарубежных технологических решений в критически важных сферах сопряжено с рисками, поскольку они могут содержать скрытые механизмы, которые могут быть использованными против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.
«Самостоятельным может быть только то, что не содержит никаких камушков извне. Потому что как устроен этот камушек и что там заложено, можно не понять. И как устроен какой-то зарубежный мессенджер, можно не понять. А он может нести в себе вот эти капканы, закладки, которые впоследствии — в случае такой ситуации, как мы сейчас, с враждебным окружением, — могут выстреливать против нас», — ответил Песков на вопрос, почему бы не взять за основу зарубежные решения в технологической сфере.
Песков при этом подчеркнул, что в ряде случаев оправдано использование обратного инжиниринга. В качестве примера он привел автомобильную промышленность, заявив, что подобным образом, по его словам, начиналось развитие китайского автопрома. Однако, по мнению Пескова, в высокотехнологичной информационной сфере такой подход применим не всегда.
В связи с этим он заявил, что технологии для критически важных отраслей следует по возможности создавать «с нуля», без использования иностранных программных оболочек. В остальных случаях, добавил Песков, обратный инжиниринг является оправданным подходом, и «не надо изобретать велосипед там, где этого не надо делать».
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