Песков предупредил о скрытых рисках использования зарубежных технологий

«Самостоятельным может быть только то, что не содержит никаких камушков извне. Потому что как устроен этот камушек и что там заложено, можно не понять. И как устроен какой-то зарубежный мессенджер, можно не понять. А он может нести в себе вот эти капканы, закладки, которые впоследствии — в случае такой ситуации, как мы сейчас, с враждебным окружением, — могут выстреливать против нас», — ответил Песков на вопрос, почему бы не взять за основу зарубежные решения в технологической сфере.