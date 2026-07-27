В Подмосковье сотрудники 28 предприятий освоили бережливые технологии

«За шесть месяцев этого года суммарно участниками Фабрики производственных процессов (ФПП) и Фабрики офисных процессов (ФОП) стали 28 предприятий и 400 человек. Так, участниками ФПП стали 15 предприятий региона — обучение прошли 217 сотрудников, обучение ФОП прошли 183 сотрудника из 13 компаний Подмосковья», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.