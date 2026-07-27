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В Подмосковье сотрудники 28 предприятий освоили бережливые технологии

Они прошли обучение на фабриках производственных и офисных процессов.

Сотрудники 28 подмосковных предприятий за 6 месяцев 2026 года обучились принципам бережливого производства, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Это отвечает целям и задачам федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«За шесть месяцев этого года суммарно участниками Фабрики производственных процессов (ФПП) и Фабрики офисных процессов (ФОП) стали 28 предприятий и 400 человек. Так, участниками ФПП стали 15 предприятий региона — обучение прошли 217 сотрудников, обучение ФОП прошли 183 сотрудника из 13 компаний Подмосковья», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

На таких занятиях слушатели изучают бережливые технологии. Формат обучения позволяет сотрудникам предприятий наглядно оценить влияние этих инструментов на рост финансовых показателей.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.