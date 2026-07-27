Главные новости за 27 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Заместитель командира вертолетной эскадрильи ВВС России, Герой России Иван Болдырев может стать новым сенатором от Тамбовской областной думы после выборов нового созыва. По данным «Ведомостей», он рассматривается в качестве кандидата на место действующего сенатора, бывшего губернатора Александра Никитина, который представляет регион в Совете Федерации с 2021 года.