NYT назвала уроженку Белоруссии Карину Шуляк потенциальной наследницей Эпштейна

Бывшая спутница Джеффри Эпштейна Карина Шуляк может получить до $100 млн из его состояния. Она была последней, кто говорил с американским финансистом перед смертью. В 2019 году его арестовали по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. О том, что известно об их отношениях и почему имя Шуляк вновь оказалось в центре внимания, — в материале «Газеты.Ru».