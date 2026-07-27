Застряли в лифте и опоздали на работу? За это можно получить компенсацию от УК

Если вы надолго застряли в лифте, то это может привести не только к моральному неудобству, но и реальным, в том числе финансовым последствиям. Например, если опоздали на работу, а начальника не устроило ваше объяснение. В беседе с RT юрист Илья Русяев рассказал, что в таком случае можно попытаться получить компенсацию от управляющей компании.
Для начала следует сразу же позвонить по номеру диспетчерской службы, который должен быть в кабине лифта, или хотя бы нажать на кнопку связи с оператором. Дальше попросите его зафиксировать время обращения. После освобождения стоит запросить у обслуживающей организации акт о неисправности с указанием времени простоя.
«По возвращении (на работу -прим.ред.) сотрудник в течение двух рабочих дней предоставляет письменное объяснение по ст. 193 Трудового кодекса, приложив акт», — пояснил Русяев.
Лифт входит в состав общего имущества дома, поэтому УК обязана содержать его в исправном состоянии. По словам юриста, вы имеете полное право требовать возмещения не только материального вреда (например, удержанной за опоздание зарплаты), но и компенсации морального вреда. Просто направьте письменную претензию с документами в управляющую компанию.
На сайте kp.ru вы также можете найти инструкцию, что делать и куда обращаться, если в доме часто ломается лифт.