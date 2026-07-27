Застряли в лифте и опоздали на работу? За это можно получить компенсацию от УК

Если вы надолго застряли в лифте, то это может привести не только к моральному неудобству, но и реальным, в том числе финансовым последствиям. Например, если опоздали на работу, а начальника не устроило ваше объяснение. В беседе с RT юрист Илья Русяев рассказал, что в таком случае можно попытаться получить компенсацию от управляющей компании.