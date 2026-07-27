В Тверской области отреставрируют усадьбу «Знаменское-Раек»

Усадьба «Знаменское-Раек» в Торжокском округе Тверской области закрылась на реставрацию. Работы там проведут по нацпроекту «Семья», сообщила пресс-служба правительства региона.
«Для нашего региона это долгожданное событие. Усадьба с ее неповторимой атмосферой всегда была центром притяжения жителей и гостей Верхневолжья. На комплексную реставрацию всех объектов ансамбля выделены федеральные средства по президентскому нацпроекту “Семья”. С нетерпением ждем, когда выдающийся памятник усадебного зодчества конца XVIII века вновь распахнет для нас свои двери», — приводятся в сообщении слова врио губернатора Виталия Королева.
Усадьба принадлежала сенатору, генерал-аншефу екатерининской эпохи Федору Ивановичу Глебову. Она возводилась в качестве подарка для супруги Елизаветы Стрешневой по проекту Николая Александровича Львова. Строительство началось в 1787 году и длилось 12 лет. С созданием усадьбы связаны имена новоторжского зодчего Франца Буци, тверского губернского архитектора Андрея Трофимова, архитектора-англичанина Вальтера Ирвена.
Сейчас усадьба является филиалом Всероссийского историко-этнографического музея и объектом культурного наследия федерального значения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.