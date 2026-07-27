В Тверской области отреставрируют усадьбу «Знаменское-Раек»

«Для нашего региона это долгожданное событие. Усадьба с ее неповторимой атмосферой всегда была центром притяжения жителей и гостей Верхневолжья. На комплексную реставрацию всех объектов ансамбля выделены федеральные средства по президентскому нацпроекту “Семья”. С нетерпением ждем, когда выдающийся памятник усадебного зодчества конца XVIII века вновь распахнет для нас свои двери», — приводятся в сообщении слова врио губернатора Виталия Королева.