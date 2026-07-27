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Спецотряд Роспотребнадзора изучает природный очаг чумы в Монголии

Российские эпидемиологи приступили к изучению высокоактивного природного очага чумы на территории Монголии. О работе специалистов Роспотребнадзора рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

Сотрудники противочумных учреждений проводят эпизоотологическое обследование местности непосредственно в полевых условиях. Лабораторные тесты, выполненные прямо на месте, уже подтвердили высокую активность очага. Поводом для усиленного мониторинга стал случай бубонной чумы, зарегистрированный 20 июля у жителя аймака Ховд. Мужчина заразился при разделке туши больного сурка в сомоне Улаанхус. Сейчас он госпитализирован и получает терапию, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Территории аймаков Баян-Улгий и Ховд входят в границы трансграничного очага, сопредельного с Россией. В связи с этим ведомство более десяти лет реализует программу мониторинга подобных зон. Ежегодно учёные выезжают в экспедиции в Казахстан, Монголию и Киргизию, а с прошлого года исследования стартовали на Мадагаскаре. Дополнительно в страны СНГ передаются несколько тысяч доз российской противочумной вакцины.

Всего на территории РФ насчитывается 11 природных очагов чумы, семь из них являются трансграничными. В 2025 году локальные эпизоотии фиксировались в трёх очагах. Благодаря постоянному контролю случаев заражения среди людей в России не регистрировалось более десяти лет.

Ранее сообщалось, что на территории Украины расположены 40 биологических лабораторий США, в которых, согласно данным Национальной разведки Соединённых Штатов, хранятся и изучаются возбудители опаснейших заболеваний. Украинская территория фактически превратилась в склад для смертоносных патогенов. В документе перечисляется широкий спектр изучаемых инфекций, включая сибирскую язву, туляремию, туберкулёз, свиную лихорадку, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром, тяжёлый острый респираторный синдром, а также лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чуму и риккетсиозы.

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