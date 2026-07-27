Спецотряд Роспотребнадзора изучает природный очаг чумы в Монголии

Территории аймаков Баян-Улгий и Ховд входят в границы трансграничного очага, сопредельного с Россией. В связи с этим ведомство более десяти лет реализует программу мониторинга подобных зон. Ежегодно учёные выезжают в экспедиции в Казахстан, Монголию и Киргизию, а с прошлого года исследования стартовали на Мадагаскаре. Дополнительно в страны СНГ передаются несколько тысяч доз российской противочумной вакцины.