Главной ценностью музея стали картины поэта

— Главная наша ценность — это картины поэта. В залах висят три его пейзажа маслом и много акварелей. Есть еще портрет неизвестного. До сих пор идут споры, кого поэт на ней изобразил: себя, отца или кого-то еще. У нас также можно найти его учебник по математике с владельческой надписью и наброски его работ, — поделился Сергей Шаулов.