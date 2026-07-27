Главной ценностью музея стали картины поэта

26 июля исполнилось 185 лет со дня смерти Михаила Лермонтова. В его доме-музее прошла встреча, посвященная его образу в искусстве.
В 1981 году в столице открылся дом-музей великого русского поэта, ставший частью Государственного музея истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В. И. Даля. При строительстве Нового Арбата его планировали снести, но историческая ценность оказалась важнее. По сути, этот дом можно считать памятником Отечественной войны.
— После пожара 1812 года нужно было восстанавливать Москву. Такие дома с мезонином продавались на специальных рынках в разборе. Их привозили на фундамент сгоревших. Раньше, кстати, тут был подвал, но его решили засыпать, — рассказал подробности заведующий отделом ГМИРЛИ «Дом-музей М. Ю. Лермонтова» Сергей Шаулов.
В этом доме Лермонтов жил с бабушкой Елизаветой Арсеньевой с 1829 по 1832 год. Эти несколько лет оказались критически важными в формировании поэта как личности, потому что период охватывает студенчество в Московском университете и начало его литературного пути.
В доме не сохранилась мебель, поэтому была проведена типологическая реконструкция интерьера по фотографиям того времени.
— Главная наша ценность — это картины поэта. В залах висят три его пейзажа маслом и много акварелей. Есть еще портрет неизвестного. До сих пор идут споры, кого поэт на ней изобразил: себя, отца или кого-то еще. У нас также можно найти его учебник по математике с владельческой надписью и наброски его работ, — поделился Сергей Шаулов.
Ко Дню памяти поэта в музей привезли большую картину «Кавказ» молодой художницы и выпускницы Ярославского художественного училища Ксении Гаус, на которой изображен поэт.
— Эта необычная картина была выполнена в рамках выпускной квалификационной работы. Многие студенты выбирают то, что легко увидеть в натуре. А Ксения замахнулась на довольно сложную тему. Она приезжала в дом-музей, чтобы собрать материалы для картины, проникнуться атмосферой и узнать о жизни поэта как можно больше деталей, — отметила директор Ярославского художественного училища Светлана Султанова.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Валерий Малолетков, Народный художник России:
— Благодаря этой картине я впервые побывал в Доме-музее Лермонтова. У Ксении получилось передать колорит Кавказа даже несмотря на то, что она не видела пейзаж в реальности.
ДОСЬЕ.
Михаил Юрьевич Лермонтов родился 15 октября 1814 года в Москве в дворянской семье. Он рано потерял мать, поэтому воспитанием занималась его бабушка. Поэт учился в Московском университете, а потом в Петербурге. Погиб на дуэли 27 июля 1841 года.