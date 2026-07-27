В Алтайском крае стартовала профильная смена «Робототехника-2026»

Летняя профильная смена «Робототехника-2026» стартовала 27 июля в спортивно-учебно-оздоровительном лагере «Лицейская дача» в Алтайском крае, сообщили в региональном министерстве образования и науки. Создание возможностей для отдыха подрастающего поколения — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Уточняется, что смена продлится до 3 августа. Ее участники — 30 учеников 5−10-х классов. Эти ребята интересуются робототехникой и инженерно-техническим творчеством. Программа включает теоретические и практические занятия по различным направлениям, в том числе по 3D-моделированию.
Смена проводится третий год подряд. В 2025-м школьники разрабатывали инженерные проекты, связанные с реальными производственными ситуациями. Они, в частности, проектировали модели и прототипы. Так, под руководством доцента Алтайского педагогического университета Алексея Ушакова школьники создали собственное устройство. Речь идет об автопилоте для модели корабля с инфракрасным управлением.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.