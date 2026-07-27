Каштановый сквер в подмосковном Реутове планируют открыть в октябре

Открытие Каштанового сквера в подмосковном Реутове после благоустройства планируется в октябре. Работы там проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев, а также по созданию финишных покрытий. Параллельно ведется монтаж мачт уличного наружного освещения и установка необходимого оборудования», — говорится в сообщении.
Площадь объекта составляет 1,5 га. Там предусмотрены обустройство пешеходных дорожек, установка освещения, видеонаблюдения и систем оповещения, а также монтаж садово-паркового, детского, спортивного и информационного оборудования. Кроме того, запланировано озеленение территории.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.