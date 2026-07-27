Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каштановый сквер в подмосковном Реутове планируют открыть в октябре

Там проложат пешеходные дорожки, установят освещение, смонтируют детское и спортивное оборудование.

Открытие Каштанового сквера в подмосковном Реутове после благоустройства планируется в октябре. Работы там проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев, а также по созданию финишных покрытий. Параллельно ведется монтаж мачт уличного наружного освещения и установка необходимого оборудования», — говорится в сообщении.

Площадь объекта составляет 1,5 га. Там предусмотрены обустройство пешеходных дорожек, установка освещения, видеонаблюдения и систем оповещения, а также монтаж садово-паркового, детского, спортивного и информационного оборудования. Кроме того, запланировано озеленение территории.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.