Американцы нашли в доме умершего родственника морозильник с телом мужчины

Американская семья из города Джуно во время уборки в доме покойного родственника нашла морозильник, в котором лежали человеческие останки. Предварительно, они принадлежат взрослому мужчине в возрасте от 50 до 80 лет. При этом явных признаков насильственной смерти, таких как ножевые или огнестрельные ранения, на теле не оказалось, сообщает Juneau Independent.
Остается неизвестным, связаны ли обнаруженные останки с каким-либо преступлением. Предполагается, что этот мужчина также был родственником покойника. Для установления точной личности погибшего останки были переданы в Государственное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения вскрытия. Департамент полиции Джуно продолжает активное расследование, передает издание.
Ранее в ванной комнате в съемной квартире в Боготе обнаружили чемодан с останками 36-летней модели Натальи Вильяльбы Ангариты. На месте правоохранители также нашли личные вещи погибшей, включая два паспорта. Позднее следствие установило, что незадолго до смерти девушка встречалась с двумя иностранцами — гражданами США и Великобритании.