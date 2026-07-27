Американцы нашли в доме умершего родственника морозильник с телом мужчины

Американская семья из города Джуно во время уборки в доме покойного родственника нашла морозильник, в котором лежали человеческие останки. Предварительно, они принадлежат взрослому мужчине в возрасте от 50 до 80 лет. При этом явных признаков насильственной смерти, таких как ножевые или огнестрельные ранения, на теле не оказалось, сообщает Juneau Independent.