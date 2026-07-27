Президент Милей съездил в Бразилию и получил иск у себя в Аргентине: что не устроило местных адвокатов

По данным издания, в иске утверждается, что Милей использовал президентский самолет и госсредства для участия в оппозиционном мероприятии в Бразилии в поддержку кандидатуры Флавио Болсонару. Также в заявлении указано, что критические и грубые высказывания аргентинского лидера в адрес властей Бразилии нанесли ущерб двусторонним отношениям.