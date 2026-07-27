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Президент Милей съездил в Бразилию и получил иск у себя в Аргентине: что не устроило местных адвокатов

Адвокаты Аргентины подали иск к президенту Милею из-за поездки в Бразилию.

Источник: Комсомольская правда

Аргентинские адвокаты подали в суд на президента страны Хавьера Милея из-за его поездки в Бразилию, после которой разгорелся конфликт между странами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в судебных кругах.

«Против Милея подан уголовный иск (по обвинениям — ред.) в нецелевом использовании государственных средств в связи с его поездкой в Бразилию», — заявил собеседник агентства.

По данным издания, в иске утверждается, что Милей использовал президентский самолет и госсредства для участия в оппозиционном мероприятии в Бразилии в поддержку кандидатуры Флавио Болсонару. Также в заявлении указано, что критические и грубые высказывания аргентинского лидера в адрес властей Бразилии нанесли ущерб двусторонним отношениям.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в Аргентине проведут проверку после скандала с публикацией Милеем информации о схеме инвестиций в криптовалюте, которая, возможно, является мошеннической.