Коломенский хлебозавод объяснил тестами упаковки видео с пиццами на полу

Коломенский хлебозавод объяснил видео, опубликованные РЕН ТВ, на которых видны сотни пицц и коробок, лежащих на полу, пока сотрудники перемещаются между ними.
«Кадры сделаны два месяца назад на площадке “Звездный”. Там происходит тестирование упаковочного оборудования на новой линии по производству пиццы. На вырванном из контекста видео заметны последствия этого процесса. Пусконаладочные работы продолжаются — вся продукция, изготовленная в их рамках, подлежит утилизации», — сообщила РБК пресс-служба предприятия.
По утверждению компании, вся продукция, изготовленная во время пусконаладочных работ, подлежит утилизации и не поступает в продажу. В холдинге также уточнили, что предприятие соблюдает санитарные требования, а площадка «Звездный» сертифицирована по стандарту FSSC 22000.
Ранее телеканал сообщил, что, по словам бывшего работника хлебозавода, упавшую на пол продукцию сотрудники собирают вручную и затем отправляют на упаковку для заморозки или дальнейшей реализации.
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