Коломенский хлебозавод объяснил тестами упаковки видео с пиццами на полу

«Кадры сделаны два месяца назад на площадке “Звездный”. Там происходит тестирование упаковочного оборудования на новой линии по производству пиццы. На вырванном из контекста видео заметны последствия этого процесса. Пусконаладочные работы продолжаются — вся продукция, изготовленная в их рамках, подлежит утилизации», — сообщила РБК пресс-служба предприятия.