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Жительница Белгородской области по соцконтракту открыла бьюти-пространство

Это стало возможным, поскольку ей предоставили материальную поддержку в размере 350 тысяч рублей.

Источник: Национальные проекты России

Валерия Оробинская из села Стригуны в Белгородской области открыла собственное бьюти-пространство, сообщили в региональном министерстве общественных коммуникаций. Девушка заключила социальный контракт по национальному проекту «Семья».

Бьюти-индустрией Валерия заинтересовалась еще в студенческие годы. А умение работать с финансами девушка приобрела, обучившись в Белгородском университете кооперации, экономики и права. Благодаря заключению соцконтракта Валерия получила материальную поддержку в размере 350 тысяч рублей.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.