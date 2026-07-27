Въездной турпоток за первое полугодие сократился почти на 20%

Иностранцы в январе—июне совершили 2,99 млн туристических поездок в Россию, что почти на 20% меньше год к году. Это — худший результат с 2021 года. Турпоток сдерживает военный конфликт на Ближнем Востоке и нестабильная работа российских аэропортов.