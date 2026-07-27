WSJ рассказала, как США «теряют детей»

В Нью-Йорке, где стоимость жизни высокая, за последнее десятилетие число детей сократилось на 8%. С 2000 года город потерял в общей сложности 80 тыс. домохозяйств, состоящих из людей в возрасте от 30 до 54 лет, которые либо состоят в браке, либо имеют хотя бы одного ребенка моложе 18 лет, пояснила главный экономист Корпорации экономического развития Нью-Йорка Мелисса Памфри. Она объясняет спад оттоком семей со средним уровнем дохода. За тот же период число домохозяйств, состоящих из одиноких людей или семей без детей моложе 18 лет, в городе выросло на 670 тыс.