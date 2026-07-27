WSJ рассказала, как США «теряют детей»

На фоне рекордно низкого уровня рождаемости в США численность детей в возрасте до 18 лет сокращается, особенно в крупных городах, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), проанализировавшая данные Бюро переписи населения за 2015−2024 годы. Статья носит название «Крупнейшие города Америки стремительно теряют детей».
За последнее десятилетие число детей в возрасте до 18 лет, проживающих в крупных городах страны, сократилось на 6%, тогда как в целом по стране этот показатель снизился на 1%. Численность детей в возрасте до пяти лет в крупных городах упала на 15%, а в масштабах всей страны — на 7%. Даже те города, где общая численность населения растет, теряют детей, отмечает издание.
В общей сложности численность детей сократилась примерно в двух третях из 38 городов США с населением более 500 тыс. человек, указывает WSJ.
В частности, в Сан-Хосе (штат Калифорния), где медианный доход домохозяйств почти вдвое превышает средний показатель по стране, число детей в возрасте до пяти лет за последнее десятилетие упало на 34% — это самый высокий показатель среди всех крупных городов.
В Нью-Йорке, где стоимость жизни высокая, за последнее десятилетие число детей сократилось на 8%. С 2000 года город потерял в общей сложности 80 тыс. домохозяйств, состоящих из людей в возрасте от 30 до 54 лет, которые либо состоят в браке, либо имеют хотя бы одного ребенка моложе 18 лет, пояснила главный экономист Корпорации экономического развития Нью-Йорка Мелисса Памфри. Она объясняет спад оттоком семей со средним уровнем дохода. За тот же период число домохозяйств, состоящих из одиноких людей или семей без детей моложе 18 лет, в городе выросло на 670 тыс.
Родителям в Нью-Йорке нужно зарабатывать $334 тыс. в год, чтобы позволить себе уход за двухлетним ребенком. По данным сервиса StreetEasy, медианная стоимость аренды квартир с тремя и более спальнями в городе составляет $5495, пишет WSJ.
Среди городов с относительно доступной стоимостью жизни число детей сократилось на 15% в Альбукерке (штат Нью-Мексико) и на 11% — в Милуоки. По данным WSJ, в Альбукерке спад зачастую обусловлен тем, что город покидает больше семей, чем в него приезжает, а также снижением рождаемости. За последнее десятилетие число новорожденных в округе Берналильо, который обеспечивает основную долю населения города, сократилось на 20%.
Отток семей с детьми из городов начался в 2017 году и усилился во время пандемии COVID-19, которая открыла возможности для удаленной работы, заставив многих пересмотреть свой образ жизни, пояснил научный сотрудник аналитического центра Institute for Progress Коннор О’Брайен. «У семей появилось больше вариантов для переезда, и они ими воспользовались», — сказал О’Брайен.
Другой важный фактор — снижение рождаемости. За последнее десятилетие этот показатель сократился на 9% — главным образом из-за того, что меньше женщин заводят детей в подростковом возрасте и с 20 до 30 лет. В общенациональном масштабе рождаемость падает еще более стремительно среди женщин латиноамериканского происхождения, составляющих значительную часть населения в некоторых городах.
По словам О’Брайена, с 2010 по 2024 год рождаемость в крупных городских округах снизилась на 18% — это самый значительный спад среди всех типов округов.
Из 38 городов США с населением более 500 тыс. человек в 13 наблюдался рост числа детей. Многие из них расположены в «Солнечном поясе» (южные штаты), где зачастую более доступное жилье для семей из среднего класса. За последнее десятилетие число детей в таких городах выросло на 7%, тогда как общая численность населения увеличилась на 12%.
Как сообщал в январе Bloomberg, США рискуют столкнуться с первым в истории сокращением населения, которое может произойти уже в 2026 году вопреки прогнозам Бюро переписи. В последнем ожидают, что к 2080 году численность населения страны перестанет расти, а к началу XXII века начнет сокращаться.
В прошлом году бюджетное управление конгресса спрогнозировало сокращение американского населения к 2033 году: через восемь лет смертность превысит рождаемость в стране, а рост численности населения будет обеспечиваться только за счет миграции.
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