Ортопед на примере Пугачевой объяснил особенности перелома бедра у пожилых людей

Медик сравнил структуру кости пожилого человека с кукурузной палочкой: она становится очень хрупкой. Если молодой или человек среднего возраста упадет с высоты собственного роста, он, как правило, отделается обычным ушибом. Однако для пожилого человека даже такое незначительное падение очень часто оборачивается тяжелой травмой. Касательно лечения подобных повреждений эксперт отметил, что врачи достаточно часто прибегают к эндопротезированию.