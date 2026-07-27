Ортопед на примере Пугачевой объяснил особенности перелома бедра у пожилых людей

Переломы ноги и тазобедренного сустава в пожилом возрасте, как в случае 77-летней певицы Аллы Пугачевой, чаще всего происходят на фоне остеопороза. Это заболевание приводит к потере костями кальция и их естественной прочности. Об этом рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко.
Медик сравнил структуру кости пожилого человека с кукурузной палочкой: она становится очень хрупкой. Если молодой или человек среднего возраста упадет с высоты собственного роста, он, как правило, отделается обычным ушибом. Однако для пожилого человека даже такое незначительное падение очень часто оборачивается тяжелой травмой. Касательно лечения подобных повреждений эксперт отметил, что врачи достаточно часто прибегают к эндопротезированию.
— Когда происходит перелом именно тазобедренного сустава, людям в пожилом возрасте сразу устанавливают эндопротез. К этому возрасту, как правило, тазобедренный сустав уже достаточно изношен, поэтому чтобы дважды не оперировать на одном и том же месте, иногда предлагают сразу провести эндопротезирование, — передает слова Литвиненко Aif.ru.
Пугачева получила серьезную травму опорно-двигательного аппарата: она упала и сломала ногу, повредив тазобедренный сустав. Из-за этого Алла Борисовна была вынуждена соблюдать постельный режим и оставалась обездвиженной на протяжении четырех месяцев. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, насколько опасен для пожилого человека перелом тазобедренного сустава и какие есть современные методы лечения этой травмы.