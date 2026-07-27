В Заполярье прошел региональный этап конкурса молодежных медиацентров

Мурманский индустриальный колледж победил в региональном этапе Всероссийского конкурса молодежных медиацентров в организациях среднего профессионального образования, сообщили в министерстве образования и науки Заполярья. Мероприятие проводится в соответствии с целями федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Уточним, что данный конкурс направлен на развитие медиакомпетенций у учащихся. Кроме того, он призван популяризировать профобразование.
На региональный этап конкурса Мурманский индустриальный колледж представил видеоработу на тему «Один день из жизни…». Как отметили в региональном министерстве образования и науки, данная организация неоднократно становилась победителем федеральных конкурсов.
Следующий этап — окружной. Он стартовал 6 июля, а завершится уже 1 августа. В отличие от регионального этапа участники окружного должны были подготовить две конкурсные работы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.