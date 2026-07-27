Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области завершили реставрацию трёх братских могил

В трёх районах Волгоградской области завершили реставрацию братских могил воинов Сталинграда. Как сообщили в.

В трёх районах Волгоградской области завершили реставрацию братских могил воинов Сталинграда. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, мемориалы обновили в Иловлинском и Чернышковском районе, а также Калаче-на-Дону.

В хуторе Яблочный в Иловлинском районе была восстановлена братская могила советских солдат и офицеров, умерших в годы войны. Отреставрирован обелиск 1956 года работы скульптора Николая Васильева. Объект привели в порядок, сохранив авторский замысел.

В Калаче-на-Дону обновлён мемориал юным партизанам — Ивану Цыганкову, Павлу Кошелеву, Егору Покровскому и Михаилу Шестеренко. В 1942 году они сражались с захватчиками и погибли, защищая Родину. Памятник установили в 1963 году на средства учащихся городской школы № 1.

В Чернышковском районе завершена реставрация захоронения 191 защитника Сталинграда. Мемориал 1971 года также посвящён бойцам партизанского отряда «Ураган», действовавшего на этой территории. Специалисты восстановили конструкции и декоративные элементы, заменили облицовку, устранили следы времени и благоустроили площадки вокруг.

В этом году по областному бюджету также привели в порядок памятник «Оборона Царицына», братские могилы в станице Сиротинской и посёлке Великий Октябрь.

Всего с 2019 года в регионе восстановлено более 250 воинских захоронений — задача поставлена губернатором Андреем Бочаровым. В первом полугодии 2026-го завершены работы на семи объектах, ещё 18 — в стадии реставрации.

Фото: администрация Волгоградской области.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше