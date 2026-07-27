Запуск «Карты калининградца» перенесли на 1 августа

Запуск проекта «Карта калининградца», который планировали на 1 июля, отложили на месяц. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Постановлением власти утвердили начало работы системы «Карта жителя Калининградской области». До 26 июля региональные ведомства должны были проверить её защищённость, оформить права на используемые компоненты, подготовить необходимые документы и обучить сотрудников. Причины переноса сроков не раскрываются.
Глава региона заявлял, что «Карта калининградца» поможет «навести порядок в цифровом зоопарке региона». Согласно проекту документа, она объединит различные сервисы для жителей области на одной платформе.