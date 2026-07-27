Запуск «Карты калининградца» перенесли на 1 августа

Постановлением власти утвердили начало работы системы «Карта жителя Калининградской области». До 26 июля региональные ведомства должны были проверить её защищённость, оформить права на используемые компоненты, подготовить необходимые документы и обучить сотрудников. Причины переноса сроков не раскрываются.