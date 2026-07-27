Орловский производитель медтехники «Научприбор» вышел на питерский рынок

Основным акционером (по данным на 2022 год) было ООО «ПГТ НП» (контролируется мурманским АО «Бриг» Александра Усачева) с долей 58,8%. Также в структуре ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева» (16,84%) и Алексей Илюхин (11,91%). В 2025 году выручка «Научприбора» составила 181,3 млн руб., что на 43,5% ниже показателя 2024 года (320,9 млн руб.), чистая прибыль выросла на 16,5% — с 32,3 до 37,6 млн руб.