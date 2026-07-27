Волонтеры храма в Строгине отправили в зону СВО более 42 тысяч вещей

С февраля 2022 года в проекте «Москва помогает» приняли участие более 86,8 тысячи москвичей и свыше 825 организаций. За это время было осуществлено около 230 отправок гуманитарных грузов. Ресурсный центр «Мосволонтер» делится опытом с волонтерскими центрами в вузах, колледжах и школах по организации штабов по сбору гуманитарной помощи и проводит обучение волонтеров. В центрах «Доброе место» горожане всех возрастов — от школьников до представителей старшего поколения — занимаются изготовлением маскировочных сетей и других необходимых солдатам вещей.