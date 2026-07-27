Волонтеры храма в Строгине отправили в зону СВО более 42 тысяч вещей

В течение первых шести месяцев 2026 года активисты волонтерского штаба храма Новомучеников и Исповедников Российских в районе Строгино совместно с прихожанами собрали и отправили в зону специальной военной операции, госпитали и на приграничные территории свыше 42 тысяч предметов первой необходимости. Об этом сообщил руководитель социальной службы храма Андрей Ильин.
На данный момент команда волонтеров храма насчитывает более 100 человек. В состав отправленных грузов входят средства защиты, маскировки, аккумуляторы, стройматериалы, шины, а также бытовая и компьютерная техника.
— Среди отправленного — более 18 тысяч деталей, напечатанных на 3D-принтере. Это запчасти, которые помогают военнослужащим быстро ремонтировать грузовики и летательные аппараты. Также передали более 1,1 тысячи изделий, сшитых и связанных своими руками: рубашки, полотенца, свитера, жилеты, шапки, носки. Кроме того, в посылки вошли почти 300 изготовленных маскировочных сетей, — отметил Ильин.
Депутат Государственной думы Евгений Попов отметил, что в Северо-Западном округе функционирует около 20 волонтерских организаций, включая три в Строгино. Он подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции стала одним из направлений, вокруг которого в городе сформировалось сообщество добровольцев.
В Москве действуют 15 штабов проекта «Москва помогает», к волонтерскому корпусу присоединились более 18,8 тысячи человек. Участники объединений, городских инициативных групп, некоммерческих организаций и представителей бизнеса собрали более 5,1 миллиона необходимых товаров.
Попов добавил, что до 6 сентября на 30 площадках городского проекта «Лето в Москве» продолжают функционировать «Домики добра», где принимаются необходимые вещи для участников специальной военной операции и детей из исторических регионов, а также другие гуманитарные посылки, формируемые волонтерскими сообществами.
С февраля 2022 года в проекте «Москва помогает» приняли участие более 86,8 тысячи москвичей и свыше 825 организаций. За это время было осуществлено около 230 отправок гуманитарных грузов. Ресурсный центр «Мосволонтер» делится опытом с волонтерскими центрами в вузах, колледжах и школах по организации штабов по сбору гуманитарной помощи и проводит обучение волонтеров. В центрах «Доброе место» горожане всех возрастов — от школьников до представителей старшего поколения — занимаются изготовлением маскировочных сетей и других необходимых солдатам вещей.
Парламентарий также упомянул, что отдельное направление помощи в столице связано с поддержкой госпиталей в приграничных регионах, куда адресно передаются лекарства, средства реабилитации и техника. В ближайшее время волонтеры Западного округа планируют отправить медицинское оборудование и препараты в больницы Брянска и Брянской области.
Кроме того, Попов отметил важность законодательного регулирования вопросов, связанных с проведением специальной военной операции и поддержкой военнослужащих и их семей. С 2022 года Госдума приняла более 170 федеральных законов в этой области. Сформированная правовая система продолжает совершенствоваться с учетом возникающих потребностей участников специальной военной операции и их родственников, передает «Москва 24».
До этого проект «Сделано в Москве» также организовал экскурсию на фабрику мороженого для детей участников СВО и волонтеров. Гости посетили цеха и познакомились с процессом изготовления эскимо.