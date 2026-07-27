Минфин предложил автоматизировать проверку поставщиков государства и госкомпаний

Минфин 27 июля сообщил о внесении в правительство законопроекта об использовании цифровых сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) по оценке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для проверки поставщиков при госзакупках (по 44-ФЗ). Аналогичные изменения предлагается ввести и в отношении поставок госкомпаниям (223-ФЗ), но лишь в части их закупок у малого бизнеса.