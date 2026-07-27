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Змею поймали на территории склада

Это оказался уж, его поймали и выпустили в лес.

Источник: Время

Змею заметили работники склада в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Пресмыкающееся проникло на склад, расположенный на Чкаловском бульваре. На место ЧП выехали специалисты экстренных служб. Вскоре выяснилось, что змея никого не покусала.

«Скорая помощь не требуется», — отметил собеседник 360.ru.

Впоследствии было установлено, что это небольшой уж. Его поймали и отпустили в лесополосе.

Ранее рептилий обнаружили на подземном паркинге жилого дома на Новочеремушкинской улице на юго-западе Москвы. Специалисты отловили рептилий, никто из жителей не пострадал.