Змею поймали на территории склада

Змею заметили работники склада в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Пресмыкающееся проникло на склад, расположенный на Чкаловском бульваре. На место ЧП выехали специалисты экстренных служб. Вскоре выяснилось, что змея никого не покусала.
«Скорая помощь не требуется», — отметил собеседник 360.ru.
Впоследствии было установлено, что это небольшой уж. Его поймали и отпустили в лесополосе.
Ранее рептилий обнаружили на подземном паркинге жилого дома на Новочеремушкинской улице на юго-западе Москвы. Специалисты отловили рептилий, никто из жителей не пострадал.