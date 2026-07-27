Жители турецкого Шанлыурфы бегут от 48-градусного пекла к фонтанам

Горожане массово ищут спасения от зноя в городских парках и у фонтанов. Одни стараются пить как можно больше воды, другие используют головные уборы, чтобы защититься от палящего солнца. Как отмечает DHA, повседневная активность на улицах заметно снизилась из-за невыносимой жары.