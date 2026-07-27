Жители турецкого Шанлыурфы бегут от 48-градусного пекла к фонтанам

На юго-востоке Турции зафиксирована экстремальная жара. В городе Шанлыурфа температура воздуха достигла отметки 48 градусов, сообщает агентство DHA.
По данным издания, такие показатели серьезно осложнили привычный уклад жизни местных жителей. Столбики термометров существенно превысили климатическую норму для этого времени года.
Горожане массово ищут спасения от зноя в городских парках и у фонтанов. Одни стараются пить как можно больше воды, другие используют головные уборы, чтобы защититься от палящего солнца. Как отмечает DHA, повседневная активность на улицах заметно снизилась из-за невыносимой жары.
Шанлыурфа традиционно считается одним из самых горячих городов Турции. В летний период температура здесь нередко превышает 45 градусов. В связи с этим местные власти регулярно предупреждают население о возможных рисках для здоровья и призывают соблюдать меры предосторожности.
Ранее мы писали: В среду москвичей ждут ливни, в выходные — европейская жара.
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