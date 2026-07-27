Телебашню на Советском проспекте в Калининграде украсят «тигриной» подсветкой

На Советском проспекте в Калининграде подсветят телебашню в честь Международного дня тигра. Сооружение украсят в среду, 29 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе российской телевизионной радиовещательной сети.
«Телебашня филиала РТРС “Калининградский ОРТПЦ” включит оранжевую подсветку и надписи: “Международный день тигра!”, “РТРС-25 лет!” в поддержку акции Центра “Амурский тигр”», — рассказали в пресс-службе.
«Тигриная» архитектурно-художественная подсветка будет работать с 29 июля 20:00 до 30 июля 7:00.
Праздник учредили в 2010 году. Его отмечают ежегодно 29 июля. Международный день тигра проводят с целью привлечения внимание общества к проблеме исчезновения этих животных и мерам по их защите.