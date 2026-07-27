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На одной из нижегородских АЗС начнут продавать топливо по QR-кодам

Такую меру введут в Ветлужском округе с 29 июля.

Источник: Комсомольская правда

На заправке «Лукойл» в Ветлужском округе по адресу Максима Горького 78Б топливо начнут продавать по QR-кодам. Новые правила начнут действовать с 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Подобная мера введена для профилактики очередей, которые возникают на АЗС до сих пор. Также такой способ поможет в борьбе с перепродажей бензина в соседние регионы, на которую жаловались жители.

Предполагается, что новая система позволит равномерно распределять топливо между водителями.

Пока что мера продажи бензина по QR-кодам будет действовать только на одной заправке в Ветлужском округе. Свою работу она начнет в 08:00 часов утра 29 июля. Отметим, что продажу бензина по номерам на этой заправке отменят.

Как говорится в сообщении, на заправке будут работать волонтеры — они помогут водителям, если у тех возникнут трудности с мобильным устройством или доступом в интернет.

QR-код можно оформить через чат-бот «Топливо52» в мессенджере «МАКС». Вот несколько правил, которых стоит придерживаться: по одному QR-коду можно заправить машину один раз по общим правилам (40 литров АИ-92 и АИ-95 бензина и 60 литров дизеля); если вы заправились, то ваш QR-код будет аннулирован — он восстановится через двое суток; наконец, на один госномер можно получить только один QR-код.

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