На одной из нижегородских АЗС начнут продавать топливо по QR-кодам

QR-код можно оформить через чат-бот «Топливо52» в мессенджере «МАКС». Вот несколько правил, которых стоит придерживаться: по одному QR-коду можно заправить машину один раз по общим правилам (40 литров АИ-92 и АИ-95 бензина и 60 литров дизеля); если вы заправились, то ваш QR-код будет аннулирован — он восстановится через двое суток; наконец, на один госномер можно получить только один QR-код.