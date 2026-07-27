3 правила посещения Мамаева кургана в Волгограде

Как сообщили в музее, летняя погода в регионе преимущественно жаркая и солнечная. Посетителям рекомендуют избегать прогулок в период максимальной активности солнца, обязательно надевать головной убор и иметь при себе воду. Также из-за наличия нескольких лестничных маршей на территории обувь должна быть максимально удобной.