3 правила посещения Мамаева кургана в Волгограде

Сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» дали советы туристам, приезжающим в Волгоград на Мамаев курган.
Волгоградские специалисты напомнили о правилах посещения мемориального комплекса протяженностью почти километр. Эти рекомендации помогут гостям города комфортно и безопасно провести время у монумента.
Как сообщили в музее, летняя погода в регионе преимущественно жаркая и солнечная. Посетителям рекомендуют избегать прогулок в период максимальной активности солнца, обязательно надевать головной убор и иметь при себе воду. Также из-за наличия нескольких лестничных маршей на территории обувь должна быть максимально удобной.
Осмотр комплекса лучше начинать от подножия, со стороны проспекта Ленина. По словам сотрудников музея, именно такой маршрут позволит наиболее полно раскрыть грандиозный замысел скульптора Евгения Вучетича.
Находясь на территории, необходимо соблюдать общественный порядок и проявлять уважение к памяти десятков тысяч защитников Сталинграда, покоящихся в этом священном месте.
Экскурсии на Мамаевом кургане проводятся ежедневно. Билеты можно приобрести в киоске, расположенном на Входной площади, или предварительно заказать их по телефону 8−906−170−14−70.
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