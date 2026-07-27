Ремонт участка трассы завершают в Мартыновском районе Ростовской области

В Мартыновском районе Ростовской области вышли на завершающий этап ремонта участка региональной трассы Семикаракорск — Большая Мартыновка — поселок Красноармейский. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Речь идет об отрезке пути протяженностью 1,3 км. Дорожники должны провести полный цикл восстановления: от устройства верхнего и выравнивающего слоев до укладки покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Стоимость работ — 33 млн рублей.
На данный момент подрядчик завершает укладку покрытия. После этого нужно будет укрепить обочины и нанести горизонтальную разметку. Работы должны выполнить к середине сентября. Обновление ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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