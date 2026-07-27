Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт участка трассы завершают в Мартыновском районе Ростовской области

1,3 км региональной трассы в Ростовской области планируют обновить к середине сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Мартыновском районе Ростовской области вышли на завершающий этап ремонта участка региональной трассы Семикаракорск — Большая Мартыновка — поселок Красноармейский. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Речь идет об отрезке пути протяженностью 1,3 км. Дорожники должны провести полный цикл восстановления: от устройства верхнего и выравнивающего слоев до укладки покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Стоимость работ — 33 млн рублей.

На данный момент подрядчик завершает укладку покрытия. После этого нужно будет укрепить обочины и нанести горизонтальную разметку. Работы должны выполнить к середине сентября. Обновление ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше