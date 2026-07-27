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Обвиняемому в фейках об армии Илье Ремесло назначили психиатрическую экспертизу

Блогеру Илье Ремесло, арестованному по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России, назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Ранее его направили на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил ТАСС.

Блогеру Илье Ремесло, арестованному по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России, назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Ранее его направили на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил ТАСС.

— Ремесло назначена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, — сказал собеседник агентства.

Ремесло задержали утром 17 июля в Санкт-Петербурге, после чего его доставили в Москву. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России. В тот же вечер Басманный районный суд Москвы арестовал Ремесло до 16 сентября.

Ремесло известен как российский юрист, блогер и общественный деятель, ранее получивший широкую известность благодаря резкой критике Алексея Навального*. Еще в марте 2026 года он опубликовал в своем Telegram-канале ряд постов с обвинениями в адрес российских властей, авторство которых подтвердил лично.

Спустя сутки после этой публикации Ремесло был госпитализирован в психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге, где провел около месяца. После выхода он отметил, что не употреблял наркотики и алкоголь, а диагноз был «лайтовый».

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.