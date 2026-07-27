Мальдини покинул сборную Италии после ухода Пирло из-за связи с Россией

Паоло Мальдини ушел с поста технического директора Итальянской федерации футбола (FIGC). Об этом в понедельник, 27 июля, на своей странице в социальной сети Х заявил журналист Фабрицио Романо.
По его словам, вслед за Мальдини с поста советника технического директора FIGS ушел Леонардо. Всего они пробыли на должности 16 дней.
Известно, что Мальдини и Леонардо активно продвигали кандидатуру футболиста Андреа Пирло на пост главного тренера национальной команды. Однако позже Пирло заявил, что не станет главным тренером национальной команды из-за контракта с российским букмекером. При этом еще несколько дней назад его назначение считалось решенным. Обсуждался контракт на четыре года, юристы занимались расторжением контракта с клубом из ОАЭ. Однако сделка сорвалась из-за связей с Россией — футболист стал глобальным амбассадором букмекера еще в октябре 2025 года.
Пирло извиняться за сотрудничество не стал. Он заявил, что соглашение было исключительно коммерческим и спортивным, заключалось в рамках его работы в ОАЭ и не отражает его политических убеждений.