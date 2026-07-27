Суд не пустил посетителей в пиццерию из-за сальмонеллеза

В рамках эпидемиологического расследования специалисты обследовали помещения пиццерии, изъяли пробы готовых блюд, сырья, смывы с поверхностей и образцы водопроводной воды. Молекулярно-генетические исследования подтвердили наличие сальмонелл у заболевших. В ходе проверки также вскрылись многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства — от несоблюдения технологических процессов и сроков годности продуктов до отсутствия должного производственного контроля, а также проблем с вакцинацией персонала и проведением лабораторных исследований.