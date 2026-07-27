Суд не пустил посетителей в пиццерию из-за сальмонеллеза

Суд в Республике Коми отклонил ходатайство владельца пиццерии о досрочном возобновлении работы заведения, которое было опечатано после вспышки сальмонеллеза. Как сообщили в пресс-службе судов региона, административный запрет на деятельность предприятия общественного питания останется в силе на весь срок, установленный ранее решением суда — 50 суток.
Речь идёт о пиццерии, расположенной в Эжвинском районе Сыктывкара. Индивидуальный предприниматель пытался добиться досрочного снятия ограничений, ссылаясь на полное устранение всех замечаний надзорного ведомства. Однако позицию бизнесмена не поддержали в управлении Роспотребнадзора по Коми.
В своём заключении санитарные врачи указали, что часть существенных нарушений на момент проверки так и не была исправлена. В частности, надзорный орган не получил подтверждения о прохождении сотрудниками пиццерии обязательных медицинских осмотров, включая обследование на наличие возбудителей кишечных инфекций. Суд, изучив доводы сторон, согласился с выводами Роспотребнадзора и отказал предпринимателю.
Как пояснили в судебной инстанции, досрочное открытие объекта питания при сохранении выявленных недостатков продолжает создавать прямую угрозу здоровью потребителей, что стало решающим аргументом для отклонения ходатайства.
Напомним, Эжвинский районный суд ранее приостановил работу сети пиццерий «Милано» на полтора месяца. Основанием для столь жёсткой меры послужил групповой очаг сальмонеллеза, зафиксированный среди жителей Сыктывкара. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевшие употребляли продукцию заведения по двум адресам в период с 26 по 30 июня. Часть пострадавших была госпитализирована, остальные получали лечение амбулаторно.
В рамках эпидемиологического расследования специалисты обследовали помещения пиццерии, изъяли пробы готовых блюд, сырья, смывы с поверхностей и образцы водопроводной воды. Молекулярно-генетические исследования подтвердили наличие сальмонелл у заболевших. В ходе проверки также вскрылись многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства — от несоблюдения технологических процессов и сроков годности продуктов до отсутствия должного производственного контроля, а также проблем с вакцинацией персонала и проведением лабораторных исследований.
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