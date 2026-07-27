Томислав Дадич покидает «Ротор»

Футбольный клуб «Ротор» и сербский «Нови‑Пазар» достигли договорённости о трансфере полузащитника Томислава Дадича. Игрок продолжит карьеру в сербской Суперлиге.
ФК «Нови‑Пазар» — один из заметных клубов чемпионата Сербии, регулярно выступающий на высоком уровне. Переход в этот коллектив — серьёзный шаг в карьере футболиста.
«Ротор» благодарит Томислава за время, проведённое в команде, и желает ему успехов в дальнейших выступлениях.
Александр Веселовский.
Фото: СК «Ротор».
Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше