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Томислав Дадич покидает «Ротор»

Футбольный клуб «Ротор» и сербский «Нови‑Пазар» достигли договорённости о трансфере полузащитника Томислава Дадича. Игрок.

Футбольный клуб «Ротор» и сербский «Нови‑Пазар» достигли договорённости о трансфере полузащитника Томислава Дадича. Игрок продолжит карьеру в сербской Суперлиге.

ФК «Нови‑Пазар» — один из заметных клубов чемпионата Сербии, регулярно выступающий на высоком уровне. Переход в этот коллектив — серьёзный шаг в карьере футболиста.

«Ротор» благодарит Томислава за время, проведённое в команде, и желает ему успехов в дальнейших выступлениях.

Александр Веселовский.

Фото: СК «Ротор».

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