Водитель и двое детей погибли в ДТП с автобусом в Крыму

В Крыму произошло страшное ДТП — около 17:20, на трассе «Симферополь — Евпатория», в районе села Орехово Сакского района, водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1963 года рождения, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом марки «Паз Вектор», который следовал по маршруту «Саки — Геройское».
В результате столкновения погибли водитель «Лады Гранта» и двое несовершеннолетних пассажиров этого автомобиля, родившихся в 2010 и 2017 годах. Третий несовершеннолетний пассажир, 2022 года рождения, получил травмы и был госпитализирован.
Около 20 человек находились в салоне автобуса в момент ДТП, о пострадавших среди них пока информация не поступала. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа МВД по Республике Крым.
Ранее KP.RU сообщил, что пять человек, среди которых были дети, погибли в ДТП с грузовиком под Костромой.