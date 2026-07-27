Италия вымирает: рождаемость рухнула до минимума за 160 лет

Власти Италии официально признали демографический кризис национальной чрезвычайной ситуацией. Причиной стало рекордное падение рождаемости, которое в стране называют «демографической зимой». Как пишет Space Daily со ссылкой на западные СМИ, ситуация приобрела масштабы, угрожающие будущему нации.
По данным национального института статистики ISTAT, в 2025 году коэффициент рождаемости опустился до 1,14 ребёнка на женщину. Это самый низкий показатель с момента объединения страны в 1861 году. За весь прошлый год в Италии родились лишь 355 тысяч младенцев. Для сравнения, число смертей составило 652 тысячи человек. Таким образом, естественная убыль населения за один год превысила 297 тысяч человек. Единственным фактором, сдерживающим ещё более катастрофическое сокращение численности, остаётся миграционный приток.
На начало 2026 года население страны оценивается в 58,94 миллиона человек. Это на почти 2 миллиона меньше, чем в 2014 году, когда был зафиксирован пиковый показатель в 60,8 миллиона. Прогнозы ISTAT, обнародованные в июле 2025 года, выглядят ещё более мрачно. Согласно расчётам статистического ведомства, к 2050 году число жителей Италии сократится до 54,7 миллиона, а к 2080 году — до 45,8 миллиона. Иными словами, за полвека страна может потерять более пятой части своего населения.
Наиболее остро демографический коллапс ощущается в южных регионах страны, известных как Меццоджорно. Ожидается, что к 2050 году эта территория лишится 3,4 миллиона человек, а к 2080 году потери могут составить уже 7,9 миллиона. Сельские муниципалитеты и небольшие города на юге уже сейчас страдают от массового обезлюдения. Местные власти пытаются бороться с запустением, предлагая дома за один евро. Например, в сицилийском городе Муссомели можно стать обладателем двух- или трёхэтажного жилья с панорамным видом на долину практически бесплатно. Впрочем, покупатель обязуется вложить в ремонт не менее 15−20 тысяч евро в течение трёх лет.
Сокращение населения влечёт за собой цепную реакцию. В сельских районах одна за другой закрываются начальные школы из-за нехватки учеников. Вслед за этим уменьшается число работающих граждан и налогоплательщиков, за счёт которых формируются бюджеты на здравоохранение, пенсионное обеспечение и содержание государственных структур.
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