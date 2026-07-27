Италия вымирает: рождаемость рухнула до минимума за 160 лет

Наиболее остро демографический коллапс ощущается в южных регионах страны, известных как Меццоджорно. Ожидается, что к 2050 году эта территория лишится 3,4 миллиона человек, а к 2080 году потери могут составить уже 7,9 миллиона. Сельские муниципалитеты и небольшие города на юге уже сейчас страдают от массового обезлюдения. Местные власти пытаются бороться с запустением, предлагая дома за один евро. Например, в сицилийском городе Муссомели можно стать обладателем двух- или трёхэтажного жилья с панорамным видом на долину практически бесплатно. Впрочем, покупатель обязуется вложить в ремонт не менее 15−20 тысяч евро в течение трёх лет.