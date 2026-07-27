МИД Индии вызвал посла Украины Полищука после атак на суда в Черном море

Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины Александра Полищука. Причиной демарша стала атака на торговое судно MV OMORFI, в результате которой погиб индиец. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в пресс-службе индийского внешнеполитического ведомства.
Согласно официальному заявлению, на борту атакованного судна MV OMORFI находились десять членов экипажа. Среди них были трое граждан Индии. Послу Украины было поручено передать руководству Киева официальную позицию Нью-Дели и глубокую обеспокоенность по поводу участившихся нападений на гражданские торговые суда.
— МИД вновь подчеркивает, что подобные действия, которые ставят под прямую угрозу жизни невинных гражданских моряков, абсолютно неприемлемы и должны быть предотвращены, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Министерство иностранных дел Ирана 25 июля объявило о нападении на торговое судно исламской республики в акватории Каспийского моря. По данным ведомства, в результате инцидента погиб один член экипажа, еще несколько человек получили ранения. Иран заявил, что удар был нанесен Украиной с нарушением международных норм. Тегеран оставил за собой право на ответ после этой атаки.