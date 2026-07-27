МИД Индии вызвал посла Украины Полищука после атак на суда в Черном море

Министерство иностранных дел Ирана 25 июля объявило о нападении на торговое судно исламской республики в акватории Каспийского моря. По данным ведомства, в результате инцидента погиб один член экипажа, еще несколько человек получили ранения. Иран заявил, что удар был нанесен Украиной с нарушением международных норм. Тегеран оставил за собой право на ответ после этой атаки.