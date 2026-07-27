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Трамп отверг возражения Нетаньяху против поставок истребителей F-35 в Турцию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг возражения со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу потенциальных поставок истребителей F-35 в Турции. Подробнее об этом американский лидер рассказал в понедельник, 27 июля, на встрече с журналистами.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг возражения со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу потенциальных поставок истребителей F-35 в Турции. Подробнее об этом американский лидер рассказал в понедельник, 27 июля, на встрече с журналистами.

На пресс-конференции Трамп подчеркнул, что никто не в праве указывать Вашингтону, какое оружие и кому поставлять.

— Турция для меня является великолепным союзником… Никто мне не станет говорить, что нам стоит продавать… У них потрясающие вооруженные силы, очень большие и мощные. У них есть много великолепного оборудования, — приводит слова Трампа ТАСС.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что США могут вернуться к идее продажи Турции истребителей F-35, если Анкара откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но не будет возвращать их Москве, а продаст третьей стране.

Позже портал Axios писал, что Трамп был в ярости из-за того, что Биньямин Нетаньяху раскритиковал возможную передачу истребителей F-35 Анкаре. При этом сам Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что у Турции якобы есть «агрессивные намерения».

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