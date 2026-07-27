Трамп отверг возражения Нетаньяху против поставок истребителей F-35 в Турцию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг возражения со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу потенциальных поставок истребителей F-35 в Турции. Подробнее об этом американский лидер рассказал в понедельник, 27 июля, на встрече с журналистами.
На пресс-конференции Трамп подчеркнул, что никто не в праве указывать Вашингтону, какое оружие и кому поставлять.
— Турция для меня является великолепным союзником… Никто мне не станет говорить, что нам стоит продавать… У них потрясающие вооруженные силы, очень большие и мощные. У них есть много великолепного оборудования, — приводит слова Трампа ТАСС.
Позже портал Axios писал, что Трамп был в ярости из-за того, что Биньямин Нетаньяху раскритиковал возможную передачу истребителей F-35 Анкаре. При этом сам Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что у Турции якобы есть «агрессивные намерения».