Круиз по Черному морю не отменяется, а становится более безопасным

Круизный лайнер Astoria Grande, собравшийся доставить российских туристов к прибрежным турецким городам Амасра, Самсун и Трабзон, скорректирует маршрут на не менее интересный из-за изменившихся обстоятельств. Как сообщили судовладелец круизного лайнера Astoria Grande и генеральный агент по продажам ООО «Судоходная компания “Аквилон”, российские морские власти предупредили судоходные компании о временном признании плавания в восточной части Черного моря небезопасным.
В сложившейся ситуации в интересах безопасности пассажиров судовладелец и оператор лайнера решили изменить маршрут круиза, намеченного на 1−8 августа 2026 года, а также поменять порт отправления и прибытия. Как заверили «ВМ» организаторы круиза, эта выверенная мера продиктована прежде всего заботой о безопасности и спокойствии всех пассажиров и экипажа судна.
Если первоначальный маршрут предполагал отбытие и прибытие в Сочи, с посещением турецких городов — Стамбула, Амасры, Самсуна и Трабзона, то новый маршрут планируется начать и завершить в турецком городе Анталья с посещением острова Бозджаада, Стамбула, Афона, Бодрума и Мармариса. Посадку и высадку пассажиров организуют в порту Антальи. Сюда же прибудет завтра, 28 июля, круизный лайнер, отправившийся в предыдущее путешествие, ему первым поменяли порт возврата.
Как пояснил оператор, все услуги на борту лайнера сохраняются в полном объеме. Сюда входят проживание, питание, развлекательная программа, сервисное обслуживание и экскурсионная составляющая путешествия. Для пассажиров, отправляющихся в круиз по обновленному маршруту, предусмотрены компенсация фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, связанных с изменением круиза; специальный бортовой депозит, позволяющий компенсировать дополнительные расходы, связанные с изменением транспортной логистики; трансфер от аэропорта до морского порта Антальи и обратно. Посадка на лайнер будет возможна с 14.00 пятницы 31 июля без дополнительной оплаты.
Пассажиры, которые не смогут отправиться в круиз по новому маршруту, могут перенести круиз на другие даты. Они получат ваучер номиналом 125% от стоимости оплаченного круиза, который смогут использовать для оплаты любого будущего круиза Astoria Grande в 2026 или 2027 году. Дополнительно таким пассажирам будет начислен депозит на бортовой счет.i.
Есть и другой вариант. Те, кто не смог отправиться в круиз по новому маршруту, смогут оформить полный возврат оплаченных денежных средств. Делается это на основании соответствующего заявления.
Оператор также сообщил, что туристы получат компенсацию фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, связанных с изменением маршрута круиза, при любом из двух вариантов. А информация о маршрутах круизов и мерах поддержки пассажиров сезона 2026−2027 года будет размещена на официальном сайте оператора не позднее 1 августа 2026 года.
Организаторы благодарят туристов за понимание и лояльность к круизам Astoria Grande и делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность россиян во время плавания на лайнере и доставить им массу ярких впечатлений от предстоящего морского путешествия к турецким берегам.