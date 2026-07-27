Круиз по Черному морю не отменяется, а становится более безопасным

Как пояснил оператор, все услуги на борту лайнера сохраняются в полном объеме. Сюда входят проживание, питание, развлекательная программа, сервисное обслуживание и экскурсионная составляющая путешествия. Для пассажиров, отправляющихся в круиз по обновленному маршруту, предусмотрены компенсация фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, связанных с изменением круиза; специальный бортовой депозит, позволяющий компенсировать дополнительные расходы, связанные с изменением транспортной логистики; трансфер от аэропорта до морского порта Антальи и обратно. Посадка на лайнер будет возможна с 14.00 пятницы 31 июля без дополнительной оплаты.