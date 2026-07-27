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«Умная жена — лучший доктор»: Мужья образованных женщин живут на 46% дольше

Мужчины, состоящие в браке с образованными женщинами, могут реже сталкиваться с преждевременной смертью. Согласно приведённым данным, разница в риске достигает 46%. Об этом заявила гинеколог и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

Источник: Life.ru

«Если у мужчины умная и образованная жена, то у него на 46% ниже вероятность скоропостижной смерти. Потому что жена отслеживает не только своё репродуктивное и его репродуктивное, но и его соматическое здоровье», — цитирует специалиста радиостанция «Говорит Москва».

Женщина может вовремя заметить тревожные симптомы, убедить партнёра обратиться к врачу, записаться на обследование или не бросать назначенное лечение.

Контроль касается не только репродуктивной сферы. Образованные супруги чаще обращают внимание на давление, вес, питание, физическую активность и другие показатели общего здоровья мужчины.

Уролог ранее предупредил, что мужчины нередко сталкиваются с обострением простатита из-за долгих поездок и привычки терпеть позывы в туалет. Специалист посоветовал не игнорировать дискомфорт и вовремя обращаться за медицинской помощью.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.