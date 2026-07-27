«Умная жена — лучший доктор»: Мужья образованных женщин живут на 46% дольше

«Если у мужчины умная и образованная жена, то у него на 46% ниже вероятность скоропостижной смерти. Потому что жена отслеживает не только своё репродуктивное и его репродуктивное, но и его соматическое здоровье», — цитирует специалиста радиостанция «Говорит Москва».