«Умная жена — лучший доктор»: Мужья образованных женщин живут на 46% дольше

«Если у мужчины умная и образованная жена, то у него на 46% ниже вероятность скоропостижной смерти. Потому что жена отслеживает не только своё репродуктивное и его репродуктивное, но и его соматическое здоровье», — цитирует специалиста радиостанция «Говорит Москва».
Женщина может вовремя заметить тревожные симптомы, убедить партнёра обратиться к врачу, записаться на обследование или не бросать назначенное лечение.
Контроль касается не только репродуктивной сферы. Образованные супруги чаще обращают внимание на давление, вес, питание, физическую активность и другие показатели общего здоровья мужчины.
Уролог ранее предупредил, что мужчины нередко сталкиваются с обострением простатита из-за долгих поездок и привычки терпеть позывы в туалет. Специалист посоветовал не игнорировать дискомфорт и вовремя обращаться за медицинской помощью.
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