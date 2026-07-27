Нутрициолог Белюга: в дыне уровень сахара как в свекле или картофеле

В беседе с 360.ru она отметила, что от употребления бахчевой культуры стоит воздержаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и диабетом. А вот аллергические реакции на дыню встречаются крайне редко, гораздо чаще они возникают из-за цитрусовых, клубники или орехов. Нутрициолог также опровергла популярный миф о несовместимости дыни с кисломолочными продуктами. С точки зрения доказательной медицины продукты сочетаются между собой, а дискомфорт возможен только при наличии индивидуальной непереносимости.