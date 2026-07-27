Нутрициолог Белюга: в дыне уровень сахара как в свекле или картофеле

Врач-диетолог, нутрициолог Евгения Белюга ответила, сколько можно съедать дыни без вреда для здоровья и как выбрать качественную дыню.
Сладкий плод с ароматом меда и ванили служит источником витаминов C, A и группы B, однако при чрезмерном употреблении может спровоцировать проблемы со здоровьем.
В беседе с 360.ru она отметила, что от употребления бахчевой культуры стоит воздержаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и диабетом. А вот аллергические реакции на дыню встречаются крайне редко, гораздо чаще они возникают из-за цитрусовых, клубники или орехов. Нутрициолог также опровергла популярный миф о несовместимости дыни с кисломолочными продуктами. С точки зрения доказательной медицины продукты сочетаются между собой, а дискомфорт возможен только при наличии индивидуальной непереносимости.
Специалист уточнила, что витамины группы B лучше усваиваются из мяса, но дыня является достаточно хорошим продуктом для поддержания здоровья. При этом она призвала избегать иллюзий: употребление одного плода не способно мгновенно восстановить силы.
Максимальная суточная порция употребления продукта — один или два куска. Превышение этого объема приведет к перебору калорийности дневного рациона. Концентрация сахара в дыне сопоставима со свеклой и картофелем, поэтому ключевую роль играет количество съеденного, которое неизбежно отразится на фигуре.
При выборе дыни не стоит покупать плоды с зеленым оттенком кожуры или механическими повреждениями. Дыня должна быть плотной как снаружи, так и в разрезе. Употребление испорченной или недозревшей бахчевой культуры грозит серьезным пищевым отравлением, известны случаи госпитализации после таких интоксикаций, поэтому к вопросу качества следует подходить максимально ответственно.
Что касается арбуза, то он почти на 90% состоит из воды, а его калорийность составляет всего около 30 ккал на 100 г. Это делает его действительно легким продуктом.
— Именно низкая калорийность часто играет с нами злую шутку, — предупреждает эксперт. — За один вечер человек может съесть половину арбуза, считая это, скорее, водой, чем едой, и не замечая, как наносит организму значительную углеводную нагрузку, — сказала aif.ru диетолог и нутрициолог Виктория Кострова.
А вот разрезанный арбуз лучше не покупать, высок риск заражения бактериями. Поврежденная кожура позволяет бактериям, таким как кишечная палочка и сальмонелла, стремительно распространяться в мякоти, особенно в теплых условиях, пишет Царьград.