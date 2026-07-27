Кардиолог Алиева: энергетики приводят к скачкам пульса и головокружениям

Кардиолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского Университета Луиза Алиева предостерегла от употребления энергетических напитков детьми, подростками и беременными.
Эти напитки часто воспринимаются как способ повысить работоспособность, справиться с усталостью или сохранить бодрость перед экзаменом, тренировкой, дальней поездкой. Но они только кратковременно дают бодрость, а дальше наступает еще большая сонливость.
Основным психостимулирующим компонентом большинства энергетиков является кофеин с добавлением гуарана. В состав также входят сахар, подсластители, таурин, растительные экстракты и другие компоненты. Но состав и пропорции производители выбирают самостоятельно.
В беседе с RuNews24.ru врач предупредила, что кофеин сильно стимулирует центральную нервную систему, это дает эффект активной мозговой деятельности. Но, с другой стороны, после употребления напитка могут проявляться скачки пульса, повышаться артериальное давление. Порой ощущается дрожь, головокружение, тревожность, может сбиться ритм сна.
Понятие «одна банка» не информативно, ведь в напитке может оказаться совсем разное содержание кофеина.
— Реакция человека зависит от массы тела, привычки к кофеину, скорости его метаболизма, принимаемых лекарств и сопутствующих заболеваний, — отметила врач.
Для взрослого человека максимальная доза кофеина — не более 200 мг в сутки. А вот употребление более 400 гр ведет к нежелательным последствиям. К тому же, кофеин поступает в организм не только из энергетиков, но и чая, кофе, колы.
Людям с неконтролируемой артериальной гипертонией стоит отказаться от энергетических напитков. Как и тем, кто сталкивается с аритмиями, кардиомиопатиями, внезапными обмороками.