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Кардиолог Алиева: энергетики приводят к скачкам пульса и головокружениям

Врач объяснила, почему понятие «одна банка» не информативно в разрезе дозы напитка.

Источник: Комсомольская правда

Кардиолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского Университета Луиза Алиева предостерегла от употребления энергетических напитков детьми, подростками и беременными.

Эти напитки часто воспринимаются как способ повысить работоспособность, справиться с усталостью или сохранить бодрость перед экзаменом, тренировкой, дальней поездкой. Но они только кратковременно дают бодрость, а дальше наступает еще большая сонливость.

Основным психостимулирующим компонентом большинства энергетиков является кофеин с добавлением гуарана. В состав также входят сахар, подсластители, таурин, растительные экстракты и другие компоненты. Но состав и пропорции производители выбирают самостоятельно.

В беседе с RuNews24.ru врач предупредила, что кофеин сильно стимулирует центральную нервную систему, это дает эффект активной мозговой деятельности. Но, с другой стороны, после употребления напитка могут проявляться скачки пульса, повышаться артериальное давление. Порой ощущается дрожь, головокружение, тревожность, может сбиться ритм сна.

Понятие «одна банка» не информативно, ведь в напитке может оказаться совсем разное содержание кофеина.

— Реакция человека зависит от массы тела, привычки к кофеину, скорости его метаболизма, принимаемых лекарств и сопутствующих заболеваний, — отметила врач.

Для взрослого человека максимальная доза кофеина — не более 200 мг в сутки. А вот употребление более 400 гр ведет к нежелательным последствиям. К тому же, кофеин поступает в организм не только из энергетиков, но и чая, кофе, колы.

Людям с неконтролируемой артериальной гипертонией стоит отказаться от энергетических напитков. Как и тем, кто сталкивается с аритмиями, кардиомиопатиями, внезапными обмороками.