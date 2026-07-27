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Никита Михалков раскрыл, зачем на фронт возили мрамор

Никита Михалков впервые за долгое время приехал на светское мероприятие, где рассказал запоминающуюся историю о том, как на фронт отправляли поезд с мрамором. У многих, конечно, возникнет вопрос зачем? Никита Сергеевич раскрыл детали истории, когда люди верили в победу и делали все для победы.

Никита Михалков впервые за долгое время приехал на светское мероприятие, где рассказал запоминающуюся историю о том, как на фронт отправляли поезд с мрамором. У многих, конечно, возникнет вопрос зачем? Никита Сергеевич раскрыл детали истории, когда люди верили в победу и делали все для победы.