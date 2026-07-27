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Актриса из «Чикатило» Смирнова пригрела дома змею: рассказала детали

Ольга Смирнова, которая сыграла в нашумевшем сериале про Чикатило, рассказала «МК» неожиданные детали своей жизни. Артистка под влиянием сына приобрела….змея по кличке Гриша. Теперь Гриша растёт с каждым днем и скоро будет требовать новую жилплощадь. Детали этой необычной истории- на видео.

Ольга Смирнова, которая сыграла в нашумевшем сериале про Чикатило, рассказала «МК» неожиданные детали своей жизни. Артистка под влиянием сына приобрела….змея по кличке Гриша. Теперь Гриша растёт с каждым днем и скоро будет требовать новую жилплощадь. Детали этой необычной истории- на видео.