Актриса из «Чикатило» Смирнова пригрела дома змею: рассказала детали

Ольга Смирнова, которая сыграла в нашумевшем сериале про Чикатило, рассказала «МК» неожиданные детали своей жизни. Артистка под влиянием сына приобрела….змея по кличке Гриша. Теперь Гриша растёт с каждым днем и скоро будет требовать новую жилплощадь. Детали этой необычной истории- на видео.