Захарова призналась, что не всегда может сдержать эмоции и корит себя за это

— И, конечно, пару раз голос дрожал. И не было бы такой аудитории, камер, прямого эфира, я бы, конечно, и не сдержалась. Но это работа. И это задача всей жизни: как, с одной стороны, сочетать профессиональные навыки, а с другой стороны, всегда оставаться человеком — искренним, со своими эмоциями, со своим мнением. Как не сделать так, чтобы твоя эмоция захлестнула тебя, но при этом чтобы ты остался живым, — передает слова дипломата ТАСС.