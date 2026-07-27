Захарова призналась, что не всегда может сдержать эмоции и корит себя за это

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о том, как ей удается контролировать эмоции на публике и в каких случаях она все же дает волю чувствам. Дипломат также призналась, что иногда использует крепкие выражения, но исключительно за закрытыми дверями.
По словам Захаровой, это случается крайне редко — например, когда объясняешь одну и ту же задачу «153 раза», а в итоге все делают наоборот. Она отметила, что никогда не проявляет агрессии и не использует нецензурную лексику на публике, но при этом каждый раз корит себя за подобные срывы, так как считает, что обязана сохранять выдержку.
— Однако выдержка отказывает, когда затрагиваются темы, связанные с детьми, с Великой Отечественной, со специальной военной операцией, тогда, когда люди отдают свои жизни за другого, когда они становятся невидными жертвами, когда идет речь о вопиющей несправедливости. У меня, конечно, горло перехватывает и слезы бывают, и делаю над собой усилие, чтобы не то, чтобы голос не дрогнул, а чтобы дальше уже не расплакаться, — сказала пресс-секретарь ведомства.
Захарова в качестве примерна привела недавний брифинг во Ржеве. Она призналась, что тогда ей было очень тяжело выступать из-за осознания истории этого места, где погибло более миллиона человек. Дипломат также процитировала поисковиков, которые подсчитали, что при текущих темпах работы на захоронение последнего павшего бойца Великой Отечественной войны уйдет еще 450 лет.
— И, конечно, пару раз голос дрожал. И не было бы такой аудитории, камер, прямого эфира, я бы, конечно, и не сдержалась. Но это работа. И это задача всей жизни: как, с одной стороны, сочетать профессиональные навыки, а с другой стороны, всегда оставаться человеком — искренним, со своими эмоциями, со своим мнением. Как не сделать так, чтобы твоя эмоция захлестнула тебя, но при этом чтобы ты остался живым, — передает слова дипломата ТАСС.
Ранее Захарова осудила решение властей Германии отстранить российских спортсменов от участия в Европейских юношеских играх для глухих. Дипломат назвала этот шаг свидетельством «морального уродства» части немецкого политического истеблишмента.