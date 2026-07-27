Владимир Путин назвал депутатов Госдумы боевым отрядом народа

Он отметил, что в основе всех стратегических решений властей лежит воля людей, их право на самоопределение и свободный путь. «С незаконными ограничениями, попытками сдерживания и давления мы сталкиваемся давно: и после “русской весны” 2014 года, и до того. Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход, просто ставит мировые рекорды. Причем сразу по двум критериям — и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности».