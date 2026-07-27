Песков: патриотизм — это состояние души, которое нельзя передать словами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что патриотизм — это состояние души, которое нельзя объяснить, но можно дать почувствовать. Об этом он сказал на форуме «Территория смыслов».
«Это нужно, чтобы каждый житель нашей страны с молоком матери получал, с ним нужно вырасти. Патриотизм нельзя рассказать, его можно дать почувствовать», — подчеркнул Песков.
По его словам, под словом патриотизм нужно понимать очень широкое понятие.
«И когда школьник учится на отлично — это патриотизм? Это патриотизм. А когда женщина рожает ребенка — это патриотизм? А когда она второго рожает? А когда мы бабушку переводим через дорогу, это патриотизм? И любить маму свою — это тоже патриотизм, и двор свой, и выйти с метлой двор подмести — это же патриотизм», — рассказал представитель Кремля.
Погибнуть за Родину — это тоже патриотизм, добавил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий цели госполитики в сфере кадетского образования.