Песков: патриотизм — это состояние души, которое нельзя передать словами

«И когда школьник учится на отлично — это патриотизм? Это патриотизм. А когда женщина рожает ребенка — это патриотизм? А когда она второго рожает? А когда мы бабушку переводим через дорогу, это патриотизм? И любить маму свою — это тоже патриотизм, и двор свой, и выйти с метлой двор подмести — это же патриотизм», — рассказал представитель Кремля.