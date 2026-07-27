ЕС думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций из-за риска вето — СМИ

Идею стали активнее обсуждать после того, как Греция приостановила принятие нового блока ограничений. Европейские чиновники считают, что небольшие пакеты будет проще согласовать — разногласия по одной мере не смогут затормозить все остальные. В первую очередь речь идёт о целевых финансовых санкциях. Такой подход поддерживают в Еврокомиссии и странах ЕС, которые выступают за дальнейшее усиление давления на Россию.