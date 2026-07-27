ЕС думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций из-за риска вето — СМИ

В Евросоюзе обсуждают отказ от крупных санкционных пакетов против России в пользу отдельных, более узких мер. Об этом со ссылкой на Financial Times пишет РБК в понедельник, 27 июля.
Идею стали активнее обсуждать после того, как Греция приостановила принятие нового блока ограничений. Европейские чиновники считают, что небольшие пакеты будет проще согласовать — разногласия по одной мере не смогут затормозить все остальные. В первую очередь речь идёт о целевых финансовых санкциях. Такой подход поддерживают в Еврокомиссии и странах ЕС, которые выступают за дальнейшее усиление давления на Россию.
В конце июля Евросоюз утвердил 21 пакет санкций против России. Под ограничения попали ещё 32 российских банка, криптовалютные компании, нефтяные торговые площадки и суда так называемого «теневого флота».