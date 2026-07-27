Парантропы не уступали по размерам древним людям

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Ученые изучили недавно найденные в Кении окаменелые следы парантропов и пришли к выводу, что эти древние гоминиды могли достигать роста в 180 см и массы в 70−75 кг, как и их современники — прямоходящие люди. Это ставит под сомнение популярные гипотезы об очень разном облике и экологических нишах этих видов гоминид, сообщила пресс-служба Смитсоновского института (США).
«Анализ отпечатков ступней этих древних гоминид указывает на то, что парантропы были сопоставимы с людьми по размерам — они обладали ростом до 180 см и массой тела в 70−75 кг. Это говорит о том, что на берегах озера Туркана в одной и той же среде обитало сразу два вида гоминид со схожими размерами», — заявил доцент Чатемского университета (США) Кевин Хатала, чьи слова приводит пресс-служба Смитсоновского института.
Ученые совершили это открытие в ходе повторного изучения следов парантропов, которые были найдены несколько лет назад на берегах кенийского озера Туркана международной группой антропологов. Находка также заставила ученых откопать и изучить еще один набор следов древних гоминид, которые были найдены в этом же регионе еще в 1978 году куратором Смитсоновского национального музея естественной истории (США) Анной Беренсмайер.
Новые раскопки помогли ученым обнаружить дополнительные наборы следов, которые были оставлены группой из восьми двуногих индивидов. Их последующее изучение показало, что все они относились к числу парантропов (Paranthropus boisei), что позволило ученым определить типичные размеры тела этих древних «кузенов» наших предков, опираясь на размеры, глубину и другие особенности в устройстве следов их ступней, отпечатавшихся на мягком берегу озера.
Анализ показал, что типичный рост парантропов составлял около 160−165 см, при этом часть их особей могла достигать высоты в 180 см, тогда как другие были значительно ниже — их рост составлял порядка 130−140 см. Аналогичным образом, их масса могла достигать как 70−75 кг, так и быть почти вдвое ниже. Это говорит о больших индивидуальных различиях между разными особями Paranthropus boisei, а также ставит под сомнение популярную гипотезу о небольших размерах тела этих гоминид.
Другим интересным следствием этого открытия, как отмечают Хатала и его коллеги, является то, что изученные ими следы были оставлены группой из восьми взрослых парантропов, которые путешествовали вдоль берега озера Туркана без женщин и детей. Это говорит о сложной социальной организации сообществ парантропов, в которых самцы могли не только конкурировать за внимание самок, но и объединяться для борьбы против общей опасности, подытожили ученые.
О парантропах.
Парантропы представляют собой древних гоминид, живших в разных регионах Африки примерно 1−2,9 млн. лет назад. Первый череп парантропа был обнаружен в Танзании в 1959 году британским археологом Мэри Лики. Впоследствии их останки находили в Кении и в разных регионах Южной Африки. Традиционно считается, что парантропы являются близкими родичами наших предков, которые приспособились к пережевыванию грубой растительной пищи и были близки к гориллам по среде обитания, однако в последние годы эти идеи оспариваются.