Парантропы не уступали по размерам древним людям

Анализ показал, что типичный рост парантропов составлял около 160−165 см, при этом часть их особей могла достигать высоты в 180 см, тогда как другие были значительно ниже — их рост составлял порядка 130−140 см. Аналогичным образом, их масса могла достигать как 70−75 кг, так и быть почти вдвое ниже. Это говорит о больших индивидуальных различиях между разными особями Paranthropus boisei, а также ставит под сомнение популярную гипотезу о небольших размерах тела этих гоминид.