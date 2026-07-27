Адвокат Жорин: видео на Мамаевом кургане может грозить блогеру Коваленко штрафом

«Не для того предки защищали Сталинградскую землю, чтобы потомки разбрасывали деньги публично ради хайпа. Сам по себе такой хайп позорен и неэтичен, а уж в таком месте — тем более. Привлечь его с точки зрения закона будет непросто, но с точки зрения общественного порицания — он этого достоин», — заявил юрист.