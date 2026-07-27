Адвокат Жорин: видео на Мамаевом кургане может грозить блогеру Коваленко штрафом

Спортивный блогер Святослав Коваленко оказался в центре скандала после провокации на Мамаевом кургане в Волгограде. Мужчина бросил в водоем у скульптуры «Стоять насмерть!» пятитысячную купюру и снял реакцию прохожих на видео. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Спортивный блогер из Астраханской области Святослав Коваленко опубликовал в социальных сетях ролик, снятый на территории мемориального комплекса «Мамаев курган» в Волгограде.
На видео молодой человек бросает в водоем у скульптуры «Стоять насмерть!» купюру номиналом 5 тыс. рублей. По словам блогера, он решил проверить, как посетители мемориала отреагируют на деньги, лежащие под водой.
«Как говорится, исполняются желания. Я загадал желание. Сюда обычно кидают мелочь, я решил кинуть 5000 рублей, вот она лежит», — говорит Коваленко, показывая купюру.
На опубликованных кадрах видно, как несколько посетителей пытаются достать деньги. Среди них — дети и пожилые люди. Один из прохожих перегнулся через бортик и намочил одежду, но не смог дотянуться до банкноты. Другой разулся, зашел в воду и забрал деньги.
Позже блогер удалил ролик. Несмотря на это, его копии и скриншоты продолжают распространяться в сети.
Реакция пользователей.
Большинство пользователей соцсетей осудили поступок блогера, назвав его неуважением к месту воинской славы. По мнению комментаторов, подобные эксперименты недопустимы на мемориале, где увековечена память защитников Сталинграда.
Некоторые потребовали привлечь Коваленко к юридической ответственности.
«Надо заводить дело по статье за нарушение общественного порядка, оскорбление нравственности и демонстрацию неуважения к памяти героев Великой Отечественной», — пишут пользователи.
Другие считают, что администрация мемориального комплекса должна применить к блогеру дисциплинарные меры.
«Блогер — типичный кликбейтер, который ради хайпа плевать хотел на чувства людей. Я бы на месте руководства выписал ему крупный штраф и заставил извиниться публично», — написал один из жителей Волгограда.
Что говорят в полиции и юристы.
После появления видео сотрудники полиции начали проверку. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе мониторинга интернета правоохранители обнаружили публикацию с видеозаписью, на которой мужчина совершает на территории историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» действия, «которые могут быть ~квалифицированы как нарушающие общественный порядок~».
В настоящее время сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по Волгограду проводят проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему и принято процессуальное решение.
Руководитель юридической фирмы «Спартак» Роман Гребенников считает, что привлечь блогера к ответственности будет непросто, пишет V1.ru.
«Не для того предки защищали Сталинградскую землю, чтобы потомки разбрасывали деньги публично ради хайпа. Сам по себе такой хайп позорен и неэтичен, а уж в таком месте — тем более. Привлечь его с точки зрения закона будет непросто, но с точки зрения общественного порицания — он этого достоин», — заявил юрист.
Адвокат Сергей Жорин в беседе с News.ru отметил, что окончательная квалификация будет зависеть от результатов проверки и мотивов блогера.
По его словам, сам по себе~ факт бросания купюры в водоем автоматически не образует состав ни хулиганства, ни осквернения мемориала. ~Теоретически наиболее строгая квалификация возможна по статье 243.4 УК РФ об осквернении мемориалов защитникам Отечества, однако для этого необходимо доказать умысел и направленность действий. Если этого сделать не удастся, речь может идти лишь об административной ответственности и штрафе.
Кто такой Святослав Коваленко.
Святослав Коваленко — российский блогер, интервьюер и боец поп-ММА. Родился 14 февраля 1990 года в Астраханской области. Коваленко начал вести YouTube-канал в 2018 году. Ранее он был ~осужден за покушение на незаконный сбыт наркотиков~ и провел в колонии строгого режима более четырех лет. Сам блогер своей вины не признает и утверждает, что его подставили. Первые ролики Коваленко были посвящены тюремной тематике, однако позднее он переключился на спортивный контент и интервью, которые принесли ему широкую известность.