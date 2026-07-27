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Власти планируют объединить четыре поселка в Гурьевском округе

Проекты предусматривают объединение Поддубного и Черемхово, Ушаково и Молодецкое.

Власти Калининградской области вынесли на общественное обсуждение два проекта постановлений об объединении населенных пунктов в Гурьевском муниципальном округе. Документы опубликованы на сайте регионального правительства.

Согласно первому проекту, предлагается образовать новый населенный пункт путем объединения поселков Поддубное и Черемхово. Объединенному поселку планируется сохранить наименование «Черемхово».

Второй проект предусматривает объединение поселков Ушаково и Молодецкое. После объединения новому населенному пункту предлагается оставить название «Молодецкое».

В случае принятия постановления вступят в силу через десять дней после официального опубликования. Общественное обсуждение проектов продлится с 27 июля по 3 августа 2026 года.